Disneyland schrijft geschiedenis met nieuw evenement

In heel wat grote steden wereldwijd vindt er elk jaar een pride plaats waarbij de LGBTQ-gemeenschap verzamelen blaast, maar nu springt ook Disneyland mee op de praalwagen. In juni vindt er in het pretpark bij Parijs voor het eerst een Magical Pride plaats.

Op een uitgesproken homoseksueel personage in een film blijft het voorlopig wachten, maar Disney maakt nu op een andere manier duidelijk dat het wel aandacht heeft voor de LGBTQ-gemeenschap. Voor alle Disneyfans met een andere geaardheid organiseert het op 1 juni voor het eerst een pride in het pretpark bij Parijs.

Daarbij zullen overal regenboogvlaggen wapperen, wordt er een speciale parade georganiseerd, is er een feestje met dj-sets en zijn de attracties tot diep in de nacht open. Speciale arrangementen zijn vanaf nu al verkrijgbaar.