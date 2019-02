Zijn de gestolen Zweedse kroonjuwelen weer opgedoken?

Na de diefstal van meerdere historische kroonjuwelen uit een Zweedse kathedraal zijn delen van de buit vermoedelijk weer opgedoken. Openbaar aanklager Reeva Devgun zei dinsdag op de zender SVT dat bepaalde objecten waren teruggevonden. Het is echter nog niet zeker of het om de zeventiende-eeuwse kroonjuwelen gaat. Volgens de politie wijst alles erop dat het om de gestolen goederen gaat, maar dat er nog geen 100 procent zekerheid is.

Devgun reageerde op een bericht in de krant Aftonbladet. Die had geschreven onder verwijzing naar niet nader genoemde bronnen dat de kroonjuwelen of delen ervan waren ontdekt in een vuilnisbak in de omgeving van Stockholm.

De rechtszaak tegen een jonge Zweed, die zich wegens de vermoedelijke diefstal moet verantwoorden voor de districtsrechtbank van Eskilstuna, wordt opgeschort, aldus Devgun. De verdediging was het daarmee eens. Getuigen die dinsdag een verklaring moesten afleggen, werden wel zoals gepland gehoord.

6,3 miljoen euro

De politie arresteerde de 22-jarige in september 2018. Hij werd eind juli beschuldigd samen met een kompaan drie voorwerpen uit de kathedraal van Strängnäs in het westen van Stockholm te hebben gestolen, meer bepaald de kroon en de rijksappel van de in 1611 overleden koning Karel IX van Zweden en de kroon van zijn in 1625 gestorven echtgenote, koningin Christina von Holstein-Gottorp.

De drie kroonjuwelen hebben een geschatte waarde van 65 miljoen Zweedse kroon (6,3 miljoen euro). Dinsdag hadden op het proces eigenlijk de slotpleidooien moeten plaatsvinden. Hoeveel zittingsdagen de rechtszaak nu zal bijkrijgen, is nog niet duidelijk.