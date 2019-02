Sjoemelende advocaat riskeert wéér veroordeling voor wegmaken vennootschap: “Met kippenkraam heb ik niets te maken”

De geschorste Hasseltse advocaat T. G. (58), die inmiddels een celstraf uitzit voor eerdere veroordelingen voor het opzetten van sterfhuisconstructies, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Deze keer hielp hij volgens de procureur een 48-jarige ex-cliënt van hem aan een overnemer voor diens verlieslatende kippenkraam in Halen. Hiervoor trommelde hij volgens het dossier een Roemeense stroman op die een vals overnamedocument ondertekende en de firma met alle schulden liet failliet gaan. T. G. riskeert hiervoor net als de uitbater van de kippenkraam een celstraf van negen maanden, een geldboete van 6.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. De Roemeen is ondertussen spoorloos.

Een kippenkraam openen, dat was de droom van de 48-jarige man uit Genk. Via zijn boekhouder kwam hij in contact met een uitbaatster van zo’n kraam op de weg tussen Halen en Diest. De man startte vol goede ...