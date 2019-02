Mboyo-fan krijgt 10 maanden cel na slaan Lommelse steward

Hasselt -

Een 27-jarige man uit Grimbergen is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot tien maanden cel voor geweldpleging na de voetbalwedstrijd Lommel United – Cercle Brugge op 3 februari 2017. De gemoederen in de degradatietopper raakten verhit toen Cercle-spits Ilombe Mboyo diep in de blessuretijd de 0-1 scoorde vanuit buitenspel.