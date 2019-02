Maarten uit ‘Down The Road’ vindt de liefde bij deelneemster vorig seizoen

Maarten schittert op televisie in het nieuwste seizoen van ‘Down The Road’, maar hij denkt niet alleen aan het avontuur als hij aan het programma denkt. Hij heeft de liefde gevonden bij Lore, een deelneemster uit het vorige seizoen. Dat schrijft Dag Allemaal.

“Ik moet zeggen: de vlam zat direct in de pan!” Dat zegt Maarten (30) één van de zes deelnemers van de tweede reeks van ‘Down The Road’ aan Dag Allemaal. Hij had eerst zijn hart nog verloren aan zijn begeleidster Saar en zij werd tijdens het eerste seizoen nog verliefd op Kevin, maar nu hebben ze elkaars hart gestolen.

Lore en Maarten hebben in dezelfde Akabe gezeten, Toetertoe, maar leerden elkaar pas echt kennen, nadat hij haar durfde aanspreken tijdens het eerste seizoen van het programma. “We merkten al snel dat we dezelfde interesses hebben. We zijn allebei dol op Milk Inc., houden van paardrijden én ook Lore is zot van F.C. De Kampioenen. Als dat niet de perfecte vrouw is...”