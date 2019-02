TREND. Het jasje zonder mouwen

Modeontwerpers knipogen in hun lentecollecties naar de jaren 80 met mouwloze vesten. Modellen met print, in jeans of in leder voor echte durvers: dit stuk wordt het dit voorjaar helemaal voor mannen en vrouwen.

Een mouwloos gilet in leder combineert mooi met een jeanshemd en een hoge taillebroek, zo vinden ze bij het luxelabel Proenza Schouler. Het Franse Isabel Marant gaat dan weer de grunge toer op met ruimvallend, mouwloos vestje met een geruit hemd eronder. Mag het allemaal iets sexier? Neem een voorbeeld aan het Saint Laurent-model dat in een gilet met barokprint zonder iets eronder.

Gucci / Jil Sander

Wat de jasjes betreft kun je deze lente zowel oversized gaan, zoals onder meer gezien bij Gucci en Jil Sander, voor een stoer effect. Met een getailleerd model en sierlijke print, wordt de look extra vrouwelijk. Combineertips: draag het gilet met ontblote armen, met een T-shirt of hemd eronder. Staat mooi op een onderstuk met high waist, een rok of jurkje dat contrast biedt met het stoere stuk.