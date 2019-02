Elf jaar na ontslag uit ‘Thuis’ duikt oude bekende op in ‘Familie’

Van een onverwachte tv-comeback gesproken. Elf jaar nadat de scenaristen Marie uit ‘Thuis’ wegschreven, is het tijd voor Patsy Van der Meeren (43) om terug te keren naar de Vlaamse soapwereld. Maar dat doet ze niet bij de serie waar het allemaal begon, maar wel bij de concurrentie: als poetsvrouw in ‘Familie’. Dat schrijft Dag Allemaal.

Patsy als Marie in Thuis. Foto: één

“Vind maar eens werk na jaren hetzelfde personage te hebben gespeeld, dat was verdomd moeilijk”, zegt de actrice, die van 1998 tot 2008 bekend raakte als Marie De Ruyter-Van Goethem in Thuis. Toen ze na dertien seizoenen Luc plots in de steek liet, was het spel uit voor de actrice. “Ik kon daar niet mee lachen. Maar de verhaallijn was op en dus moest ik vertrekken.”

Tot nu. De eerste lezingen voor Patsy Van der Meeren zijn gepasseerd en in april zal ze opnieuw in een soap opduiken. In Familie zal ze de tegenhanger worden van Nancy uit Thuis, als poetsvrouw Gloria van Fashion. “Een beetje gezonde concurrentie kan geen kwaad, hé”, lacht ze. “Ze is een flamboyante vrouw met het hart op de tong. Ze zegt altijd tegen iedereen haar gedacht. Ik heb er zin in!”