Wereldvedette Lindsey Vonn crasht in laatste Super-G, Mikaela Shiffrin is de nieuwe wereldkampioene

Lindsey Vonn is dinsdagmiddag op de eerste dag van de wereldkampioenschappen alpijnse ski in het Zweedse Are spectaculair gevallen tijdens de Super-G. De Amerikaanse vedette, die na dit WK stopt, verloor haar evenwicht en belandde aan een hoge snelheid in de netten.

Onmiddellijk snelden hulpdiensten toe om zich van Vonns toestand te vergewissen. Na een aantal minuten kon Vonn rechtop kruipen en naar beneden skiën. Aan de finish zwaaide naar het publiek.

Mani nei capelli per Sofia Goggia... Speriamo non sia nulla di grave. ??#Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/Btx4ApoZcz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 5 februari 2019

Vorige week kondigde de 34-jarige Vonn aan dat het WK in Are haar laatste competitie zou worden. Ze heeft te veel last van knieblessures. Naast de Super-G start ze zondag (10 februari) nog in de afdaling, haar allerlaatste race.

Lindsey Vonn heeft 82 wereldbekerzeges op haar palmares, een record bij de vrouwen, won vier keer de algemene wereldbeker (2008-2010, 2012), werd olympisch kampioene afdaling in 2010 en wereldkampioene afdaling en Super-G in 2009.

Shiffrin verovert goud

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin pakte goud. Shiffrin, de favoriete, haalde het in 1:04.89 voor de Italiaanse Sofia Goggia. Die strandde op amper twee honderdsten. Het brons, op vijf honderdsten van Shiffrin, ging naar de Zwitserse Corinne Suter.

Foto: EPA-EFE

Voor de 23-jarige Shiffrin is het haar vierde wereldtitel. Zowel in 2013, 2015 als 2017 pakte ze goud in de slalom. De Amerikaanse heeft ook twee olympische titels op haar erelijst (slalom in 2014 en reuzenslalom in 2018), 56 wereldbekerzeges (dertien dit seizoen, waaronder drie Super-G’s) en won de voorbije twee jaar de algemene wereldbeker.

Foto: REUTERS

Shiffrin volgt als wereldkampioene Super-G de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer op. Die veroverde in 2017 in het Zwitserse Sankt Moritz goud maar raakte dinsdag niet in de top tien.

"Ik word niet verondersteld wereldkampioene Super-G te zijn"

oewel de Amerikaanse dit seizoen al drie wereldbekermanches Super-G won (en ook leidt in het klassement), zei ze verrast te zijn door haar overwinning. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik word niet verondersteld wereldkampioene Super-G te zijn", lachte Shiffrin in een eerste reactie voor de camera van de Duitse ARD. "Het voelt een beetje als een droom. Ik ben er echt voor gegaan, miste bijna een poortje. Ik besloot risico's te nemen en dan af te wachten waar ik zou uitkomen."

Shiffrin begon zo met brio aan het WK. Ze is in Are ook de favoriete voor de slalom, waar ze een vierde wereldtitel op rij kan veroveren, en de reuzenslalom. Ook in de combiné is de Amerikaanse een grote kanshebber.

Morgen/woensdag werken de mannen hun WK Super-G af.