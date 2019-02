Gigi Hadid stelt haar collectie met Reebok voor

Na een samenwerking met Tommy Hilfiger waagt Gigi Hadid (23) zich nu aan eentje met sportmerk Reebok. Het topmodel deelde de eerste beelden van het resultaat zelf op Instagram.

Gigi Hadid kondigde haar samenwerking met Reebok al aan in 2018 en toen verschenen er zes sneakers en enkele sportkleren die mee haar naam droegen. Vanaf 5 februari wordt dan de volledige athleisure-collectie wereldwijd op de markt gebracht. Het gaat om trainingspakken, joggingbroeken, T-shirts, sportbeha's en sneakers. Voor het kleurenpatroon werd vooral naar de jaren 80 gekeken.

"Mijn eerste athleisure-collectie voor Reebok ontwerpen, werd alles wat ik ooit had durven hopen. Toen ik opgroeide, maakte sport een groot deel uit van mijn leven en veel van de lessen die ik als athleet leerde hebben me geholpen in mijn privéleven en loopbaan", vertelt Gigi op Instagram. Ze moedigt haar fans daarnaast aan om haar kleren zowel binnen als buiten de fitness te dragen.