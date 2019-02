Uitbater nertsenkwekerij in Meeuwen-Gruitrode riskeert 4.000 euro boete omdat mest in grondwater sijpelt

Meeuwen-Gruitrode -

Ondanks dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts begin januari zijn verbod op de pelsdierenkweek doordreef en daarbij ook alle nertsenkwekerijen zal laten sluiten, moest de uitbater van een fokkerij in Meeuwen-Gruitrode dinsdag toch nog voor de Tongerse rechter verschijnen. Hij riskeert een celstraf van twee maanden en een geldboete van 4.000 euro voor het loodsen van meststoffen. Verder hield de man ook geen register bij over de sterfgevallen en de medische behandelingen door de dierenarts. “Maar ondanks de dreigende sluiting, heeft hij ondertussen toch nog de nodige investeringen gedaan om zich in regel te stellen”, aldus zijn advocaat die de opschorting vraagt.