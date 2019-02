112 fruitplukkers verblijven in Truiense loods waar maar 50 personen toegelaten zijn

Sint-Truiden -

De twee eigenaars van een loods langs de Luikersteenweg in Sint-Truiden hebben zich dinsdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor meerdere inbreuken op de Vlaamse Wooncode. Overbezetting was daarvan de meest opmerkelijke overtreding. Er was een vergunning voor het huisvesten van 50 seizoenarbeiders, maar bij een controle op 17 oktober 2016 bleken er liefst 112 fruitplukkers te verblijven. De eigenaars hangt een boete van 30.000 euro elk boven het hoofd en nog eens 90.000 euro voor hun bvba.