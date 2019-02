Franse modeshow in BS Atheneeke

Tongeren - Madalina est jolie. Elle porte une jupe jaune. Léandre est très cool. Son gilet noir est superbe! Wat een knappe zinnen hoorden we afgelopen week in het vijfde leerjaar. Met een prachtige outfit betraden de kinderen een voor een de catwalk onder begeleiding van een zelfgeschreven Franse tekst.

Een eerste stap was het vormen van groepjes en het bepalen van de kledij. Nadien werd de kledij per persoon beschreven, en niet zomaar beschreven maar volledig in het Frans. Soms was het even zoeken, maar wat een prachtige prestaties!