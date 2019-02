Jager (77) houdt illegaal 38 beschermde vogels: “Ik gaf ze enkel eten”

Zutendaal -

Een 77-jarige man uit Zutendaal riskeert een celstraf van een maand met uitstel en een geldboete van 1.600 euro voor het houden van 38 beschermde vogels, enkele fazanten en 90 fazanteneieren. De man verzorgde de vogels nadat een vriend van hem in 2011 naar het rusthuis moest. “Hij vroeg me om zijn dieren over te nemen en goed te verzorgen. Ik heb dat voor die man gedaan als vriendendienst”, zo klonk het. Zijn advocaat vraagt de opschorting omdat de zeventiger anders zijn jachtvergunning kan kwijtspelen als hij zijn blanco strafblad verliest.