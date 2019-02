Wouter Beke reageert op uitspraken Schauvliege: “We gaan verder overleggen binnen de partij”

“Minister Schauvliege heeft zich geëxcuseerd, dat gebeurt niet vaak in de politiek. We gaan nu verder overleggen binnen de partij”, zegt Wouter Beke in een eerste reactie op de heisa rond de opmerkelijke uitspraken van Joke Schauvliege.

In een toespraak bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) heeft minister Schauvliege opmerkelijke verklaringen gedaan over de klimaatbetogers en -acties. “Er zit wel wat meer achter dan een spontane solidariteitsactie voor het klimaat”, verklaarde ze onder meer. Ook gaf ze aan informatie te hebben gekregen van Staatsveiligheid, nadien bleek dat een leugen te zijn. Intussen gaf Schauvliege toe dat ze een fout heeft gemaakt, maar het kwaad is geschied: de partij Groen eist het ontslag van de klimaatminister.

Maar moet Schauvliege opstappen of niet? Het is alleen CD&V-voorzitter Wouter Beke die erover kan oordelen.

