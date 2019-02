Waarom je geen aap in huis mag halen, maar een wurgslang van 4 meter nog wel kan

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil een ‘positieve lijst’ vastleggen met 422 reptielensoorten die Vlamingen mogen houden als huisdier. Vandaag mag je in theorie nog elk van de 11.500 verschillende reptielensoorten in huis halen, maar dat is vaak niet verantwoord voor de dieren of de omgeving.

Er bestaat al sinds 2001 een ‘positieve lijst’ die opsomt welke zoogdieren je mag houden als huisdier: een fret mag bijvoorbeeld wel, maar een aap staat dan weer niet op de positieve lijst en mag dus niet. Vandaag is er geen gelijkaardige lijst voor reptielen en mag je dus eigenlijk elk van de 11.500 verschillende soorten in huis halen. Zo zijn er Vlamingen die een python van 50 centimeter in huis halen, zonder goed voorbereid te zijn op het feit dat die wurgslang ook 4 meter lang kan worden. De voorgestelde positieve lijst bevordert het welzijn van deze dieren en brengt duidelijkheid over wat mag en niet mag voor de consument.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts nam in 2014 het voortouw om een positieve lijst voor reptielen vast te leggen. Hij baseert zich daarvoor op een advies dat hij zelf vroeg aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en de expertengroep. “Op de positieve lijst staan de reptielen die je als particulier goed kan verzorgen, die je bij je thuis een geschikte huisvesting kan bieden en waar je makkelijk het juiste voedsel voor kan kopen. Geen krokodillen en geen levensgevaarlijke slangen dus.”

De positieve lijst is soms streng: zo zijn de populaire groene leguaan, cobra en tijgerpython bijvoorbeeld niet opgenomen. Reptielen die niet op de positieve lijst staan, mogen niet verhandeld of gehouden worden, tenzij je een erkenning krijgt nadat je hebt aangetoond dat je het dier kan houden in goede en correcte omstandigheden. Een parelhagedis, een luipaardslang of een gekko kunnen wel. Het gaat wel om een dynamische lijst, die in de toekomst nog kan worden ingekort of juist verder uitgebreid. Om de twee jaar zal de werkgroep de lijst evalueren en eventueel aanpassen op basis van nieuwe informatie. “Ik ga deze positieve lijst nu voorleggen aan de Vlaamse Regering”, zegt Weyts. “Deze lijst heeft namelijk een breed draagvlak binnen de reptielenhouderij én hij geeft ons de kans om beter te waken over het welzijn van de reptielen in Vlaanderen.”

Iemand die nu een dier houdt dat niet op de lijst staat, mag dit verder houden. Je moet wel kunnen aantonen dat je het dier al had vóór het ingaan van het verbod én dat het dier bij jou blijft.