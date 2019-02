Lampenfabriek gaat binnen anderhalf uur in vlammen op

Een lampenfabriek in Panningen, tussen Venlo en Weert, brandde dinsdagmorgen helemaal uit. 31 jaar nadat de eigenaar zijn levenswerk oprichtte maakt een vuurzee een einde aan zijn zaak.

Eigenaar William Joosten leunt verslagen tegen een politiebusje. Het is dinsdagmorgen vijf uur en hij ziet van een afstandje lijdzaam toe hoe zijn bedrijf Masterlight BV in vlammen opgaat. Op het moment dat het sein ‘brand meester’ wordt afgegeven, rond half zes, weet hij al een tijdje dat het gebouw niet meer te redden valt. Joosten, geflankeerd door drie collega’s van de lampenproducent in Panningen, schudt zijn hoofd. Daar gaat zijn levenswerk. Het kostte hem 31 jaar om het bedrijf op te bouwen tot een internationale speler in lichtartikelen, de vuurzee had nog geen anderhalf uur nodig om de zaak tot de grond toe af te branden. “Wat een nachtmerrie. Dit is het ergste wat je als ondernemer kan overkomen”, treurt de eigenaar.

Foto: John Peters

“We komen terug”

Het vuur brak omstreeks 04:00 uur uit in het bedrijf aan het Industrieterrein. Dikke rookwolken trokken over Panningen. Al snel werd het aangemerkt als een ‘zeer grote brand’. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio snelden richting Panningen om het vuur te bestrijden. Ze konden niet voorkomen dat Masterlight, een onderneming met veertig werknemers, in de as werd gelegd en dus als verloren beschouwd mag worden. Over de toedracht tast men nog in het duister. Joosten heeft zelf ook geen idee. „We hadden de boel juist goed op de rit. Het bedrijf heeft nota bene net een verbouwing achter de rug.” Het wordt een hels karwei om alles weer te herstellen, geeft hij toe. Opgeven doet Joosten echter niet. De Panningenaar staart glazig naar de nablussende spuitgasten. “We komen terug. Dat staat vast.”