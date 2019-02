Zes landen willen volgend WK hockey organiseren

Brussel - Duitsland, India, Maleisië en Spanje hebben zich kandidaat gesteld om de eerstvolgende editie van het WK hockey voor mannenteams te organiseren.

De twee eerstgenoemde landen willen evenzeer het WK voor vrouwen ontvangen, net als Australië en Nieuw-Zeeland. Dat heeft de Internationale Hockeyfederatie (FIH) dinsdag bekendgemaakt.

Tot 31 januari 2019 kon een kandidatuur ingediend worden, met vermelding welke periode de voorkeur genoot. Duitsland (WK mannen of vrouwen), Maleisië (WK mannen) en Spanje (WK mannen) kozen voor 1-17 juli 2022. Australië (WK vrouwen), India (WK mannen of vrouwen) en Nieuw-Zeeland (WK vrouwen) opteerden voor 13-29 januari 2023.

De FIH start nu de evaluatieprocedure. In juni 2019 wordt beslist welke landen de WK’s voor mannen- en vrouwenteams zullen organiseren.

De Belgische mannen kroonden zich in december voor het eerst tot wereldkampioen in het Indiase Bhubaneswar. Ze versloegen Nederland in de finale na shoot-outs. Het laatste WK bij de vrouwen ging afgelopen zomer door in Londen, en werd gewonnen door Nederland. De Red Panthers beëindigden het WK als tiende (op zestien landen).