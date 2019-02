New York wil verbod op foie gras

Ganzenlever of foie gras is binnenkort misschien geen optie meer op menukaarten in New Yorkse restaurants. Carlina Rivera, gemeenteraadslid van de stad, heeft een wetsvoorstel ingediend om de verkoop van het product illegaal te laten verklaren wegens het dierenleed dat eraan voorafgaat.

Als het wetsvoorstel erdoor komt, zullen overtreders schuldig zijn aan een misdrijf. Ze zullen een boete van 1.000 dollar (omgerekend 874 euro) krijgen en mogelijk ook een jaar de cel in moeten. Dat zei Rivera in een reactie aan de New York Post.

“Ganzenlever maakt geen deel uit van het alledaagse dieet van New Yorkers. Minder dan één procent van alle restaurants in de stad serveert het. Dit is echt een luxeproduct.” Ze voegt eraan toe dat de manier waarop het tot stand komt ronduit “gruwelijk” en “onmenselijk” is.

In de Amerikaanse staat Californië is sinds 2012 een wet van kracht die ganzenlever verbied. Daar kunnen overtreders al effectief 1000 dollar boete krijgen.