Truiense Malou Soetaerts voor België naar Mrs Global Universe 2019

Sint-Truiden - Op 24 februari zal de 46-jarige Malou Soetaerts ons land vertegenwoordigen op de internationale Missverkiezing Mrs Global Universe 2019 in Singapore. Ze is geboren en getogen in Sint-Truiden, alhoewel ze sinds enige tijd in Oudenburg woont.

Mrs Global Universe is een internationale Missverkiezing voor getrouwde dames van 21 t.e.m. 55 jaar, die dit jaar voor de allereerste keer wordt georganiseerd. Er zullen 25 dames deelnemen uit verschillende landen van de wereld. De finale zelf vindt plaats in Singapore op 24 februari, maar ook in het naburige Maleisië is er bijvoorbeeld een shoot in badpak voorzien. De organisatie stelt de kracht van de vrouw centraal. De verkiezing wordt dan ook “a globalisation gateway to woman empowerment” genoemd.

Malou vertrekt al op 18 februari naar Singapore en alhoewel het reeds haar tiende Missverkiezing zal zijn, is ze best nog wel zenuwachtig. Na twee voorgaande internationale avonturen in 2013 in Oekraïne en in 2018 op Gibraltar, waar ze de Benelux vertegenwoordigde op Mrs Europe, is dit dan ook nog maar haar derde keer in het buitenland. “Dat geeft altijd extra stress, want je bent daar wel het uithangbord van een hele natie”, vertelt ze fier.

In eigen land had ze in haar jongere jaren, na de titel van eerste eredame als Miss Limburg in 1989 en Miss Haspengouw in 1991, al het een en ander gewonnen. Het bleef echter kriebelen en op rijpere leeftijd heeft ze daarom in 2013 ook de stap gezet naar de internationale Missverkiezingsscene. Ze is dankbaar dat ze dit alles nog kan en mag meemaken, maar stiekem hoopt ze nu wel dat de derde keer de goede zal zijn en ze een lintje kan meebrengen naar België.