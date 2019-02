Neymar viert zijn verjaardag in stijl op extravagant feestje: zelfs krukken in thema en “een nieuwe teen”

Neymar wordt vandaag 27 jaar en dat heeft de PSG-spits, weliswaar op krukken, in stijl gevierd. De Braziliaanse superster was maandagavond de centrale figuur van de “Neymar Jr’s Nuit Rouge”, een gala-avond in het Pavillon Gabriel in Parijs.

Tijdens een emotionele speech dankte Neymar alle aanwezigen, bij wie vele ploegmaats en zijn coach Thomas Tuchel, en voegde eraan toe dat “een nieuwe teen” het ideale verjaardagsgeschenk zou zijn.

Maatje Dani Alves haalde alles uit de kast Foto: Photo News

Ook Thomas Meunier was present Foto: Photo News

Alphonse Areola was heel wat opvallender Foto: Photo News

Vrouwelijk schoon mocht uiteraard niet ontbreken Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Neymar viel op 23 januari in de bekermatch tegen Straatsburg uit met een ernstige voetblessure. De duurste voetballer ter wereld zou een tweetal maanden buiten strijd zijn. Daardoor kan PSG, de autoritaire leider in de Franse competitie, niet rekenen op zijn sterspeler in de achtste finale van de Champions League tegen Manchester United (12 februari en 6 maart).

Vorig seizoen was Neymar ook al een hele tijd out door een voetblessure. Hij raakte maar net op tijd fit voor het WK in Rusland, waar hij in de kwartfinales met de Seleçao op de Rode Duivels botste.