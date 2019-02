Jeugdraad Ertesjieters klaar met voorbereiding Jeugdzitting

Kessenich

Kinrooi - Op zaterdag 16 februari nemen jeugdprins Jona I ( Sniekers) en prinses Nanou I (Vankerkom ) van de Kèsinger Ertesjieters afscheid. Ze hebben geweldig genoten en ze willen dan ook iedereen bedanken voor het fantastische jaar dat ze beleefd hebben en nodigen iedereen uit om mee te komen feesten.

De leden van de jeugdraad zijn al verschillende maanden bezig met de organisatie van de jeugdzitting. Het draaiboek is al een tijdje klaar en de kinderen van de lagere school en de dansmariekes hebben ondertussen flink geoefend. Ook hebben de leden van de jeugdraad heel wat werk gehad aan het in elkaar knutselen van de decorstukken en het inoefenen van de verschillende rollen voor het thema waarrond de jeugdzitting is opgebouwd. Wie wordt de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van de Kèsinger Ertesjieters? Doe gerust eens een gokje op onze website. Je kan een mooie geldprijs winnen. Prins Tom I kan nog een weekje langer genieten. Zijn afscheid is op zaterdag 23 februari.

De jeugdzitting begint om 15 uur en gaat door in de sporthal aan de Meierstraat te Kessenich. Er is géén voorverkoop. De toegang : tot en met 14 jaar: 2 euro. Vanaf 15 jaar: 7 euro.

Iedereen is van harte welkom. Kèsing alaaF! Ertesjieters Alaaf!

Voor meer informatie kan je terecht op: www.ertesjieters.com

FOTO

1 ste rij v.l.n.r.: Ruth Mooren, Sabrina Hamers, Jona I, Nanou I en Tom I

2 de rij v.l.n.r.: Sanne Brouns, Yentl Evens, Saskia Kessels, Febe Peers, Rachel Peeters en Joyce Aendekerk

3 de rij v.l.n.r.: Reile Verstraeten, Jill Snijkers, Robien Donkers, Ben Verstraeten, Quinten Donkers en Sven Aendekerk