OPROEP. Ouders controleren massaal smartphone van hun kind

De helft van de ouders controleert de gsm van hun kind, zo blijkt uit een Nederlandse studie bij ruim 2.000 ouders en tieners. Om te weten wat zoon- of dochterlief op het internet uitspookt, kijken ouders mee over de schouder van hun kind, checken ze hun sociale media en blokkeren ze bepaalde inhoud.

De ondervraagde ouders geven aan bang te zijn dat hun kind gepest, opgelicht of lastiggevallen wordt. Ook vrezen de ouders dat hun kinderen op sites of beelden stuiten waar ze nog niet aan toe zijn.

