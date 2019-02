Dader van aanslag op Joods Museum veranderde van werkwijze tijdens aanslag: “Het deed me denken aan een oorlogswapen”

De dader van de aanslag in het Joods Museum is tijdens de aanslag van modus operandi veranderd. Dat stelde een wetsdokter vast toen hij kort na de feiten op 24 mei 2014 ter plaatse kwam, zo getuigde hij dinsdag op het proces.

Het Israëlische koppel, dat als eerste gedood werd, heeft de aanslag niet bewust meegemaakt. Het derde slachtoffer dat ter plaatse omkwam, onthaalmedewerkster Dominique Sabrier, heeft wel gezien wat er gebeurd is en heeft zich willen beschermen. “Maar ook zij moet het bewustzijn verloren hebben meteen nadat ze door de eerste kogel geraakt werd”, meende de expert.

De eerst twee slachtoffers werden volgens de arts “koelbloedig” van dichtbij neergeschoten met een revolver. “Hij heeft niet getwijfeld, hij was zeker van zijn stuk”, aldus de arts. Bij beiden stelde de wetsdokter één ingangswonde vast, in de nek, en het projectiel bleef vervolgens in de schedel zitten. Die werkwijze deed de expert gewag maken van een “executie”.

Het koppel stond aan de ingang van het museum bij een rek met folders toen ze werden doodgeschoten. Er lagen enkele folders rond de lichamen, zei de wetsdokter.

“Oorlogswonden”

De schutter liep daarna naar het onthaal van het museum. “Daar was er veel meer impact”, zei de arts, die vaststelde dat de schutter daar overschakelde op een andere werkwijze en een ander wapen. Aan het onthaal was het “veel chaotischer”. “Er lagen veel kogelhulzen. Het deed me denken aan een oorlogswapen.”

In het onthaal stierf medewerkster Dominique Sabrier. Zij werd door de meeste kogels geraakt, onder meer aan het gezicht, aan de armen en aan de schouders. De wetsdokter omschreef de wonden als “oorlogswonden”. Daarnaast werden kneuzingen vastgesteld doordat de schutter ook de ingangsdeur en het bureau waarachter ze zich verschool, raakte.

De jury kreeg ook foto’s te zien van de kogels. Bij de Riva’s gaat het om kleinere kogels die vervormd werden bij de inslag. De kogels waardoor Sabrier geraakt werd, waren duidelijk groter en waren niet vervormd.

Een andere medewerker, Alexandre Strens, raakte daar zwaargewond. Hij stierf een week later in het ziekenhuis.

Na de vertoning van de foto’s van de autopsie van de eerste drie slachtoffers laste assisenvoorzitter Laurence Massart een korte pauze in.