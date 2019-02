KVLV steunt onderzoeksfonds van ALS Liga België

Centrum

Alken - De KVLV-leden van Alken-centrum sloegen de handen in elkaar en organiseerden op zondag 3 februari een pannenkoekendag ten voordele van 'A cure for ALS'. De eetdag ging door in het Sint-Jorisheem in Alken.

Omdat het koude weer hardnekkig bleef standhouden en iedereen het warm kreeg bij de gedachte aan heerlijke pannenkoeken, kwamen er heel wat mensen opdagen. Zo werd deze pannenkoekennamiddag een waar succes. De opbrengst gaat naar 'A cure for ALS', het onderzoeksfonds van de ALS Liga België. KVLV dankt alle eters voor hun aanwezigheid om alzo via deze weg om, mee te vechten met de patiënten tegen deze onmenselijke ziekte.

ALS is een progressieve spierziekte. Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, zonder dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren. Er zijn op elk moment meerdere onderzoeken die de ALS Liga behartigt. Donaties worden verzameld in een centraal fonds en de ALS Liga beslist welk project er op dat moment gesponsord wordt.