Kleuters Mozaïek slapen in school met eigen ontworpen knuffel

Hasselt - Naar aanleiding van de theatervoorstelling ‘Aruru’ van het Fluisterhuis leerden de kleuters van de Mozaïek veel over slapen en dromen. Rond dit thema werden daarom heel wat activiteiten georganiseerd. Samen met de kleuterleidsters gingen de kleuters op zoek naar leuke activiteiten rond dit thema. Het hoogtepunt van de activiteiten was dat de kleuters mochten blijven slapen op school.

Maar om te blijven slapen hebben de kleuters een knuffel nodig. Dus ontwierpen de kleuters ontwierpen er zelf maar eentje op papier en knipten hem uit stof. Samen met de juf op schoot aan de naaimachine kreeg de knuffel vorm. Het werd een boeiende ervaring. En dan was het zover: eindelijk mochten ze in school blijven slapen! Na een zaklampentocht en een bewegingsomloop konden de kleuters genieten van een leuk verhaal voor het slapengaan. Tanden poetsen en nog een sleep-in movie en iedereen was klaar voor een rustige nacht op school.