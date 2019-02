Fans mogen beginnen watertanden: de CBO en Royal Deluxe hamburgers komen terug

Met een cryptische affichecampagne brengt hamburgerketen McDonald’s twee hamburgers opnieuw op het menu. Fans mogen beginnen te watertanden want de CBO en de Royal Deluxe zijn vanaf nu terug verkrijgbaar.

De grote comeback wordt cryptisch verkondigd op grote straataffiches. Tenminste: cryptisch voor de niet-fans. Op de affiche staan enkel emoji’s met de boodschap ‘Fans weten genoeg’. Fans hebben dan ook genoeg aan een kip, spekreepjes en een huilend gezichtje om te weten dat het om hun favoriete CBO gaat: Chicken, Bacon, Onion. De Royal-Deluxefans weten dan weer genoeg met een kroontje en een diamant.

Op Facebook en Instagram krijgen de fans dezelfde emoji’s voorgeschoteld. En voor de hardnekkigste fans gingen ze nog een stapje verder. Kono en Damien bestookten de McDonald’s Facebookpagina ononderbroken met smeekbedes om hun favoriete burgers terug te brengen. Dat konden we niet onbeantwoord laten. Zij werden nietsvermoedend naar McDonald’s gebracht waar ze hun favoriet terugzagen in avant-première. Groot was hun verbazing. En hun dankbaarheid.

Voor de minder hevige fans worden de emojirebussen ontraadseld met de twee burgers samen afgebeeld: ‘They are back’.

