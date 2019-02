Meest kostbare juweel van Queen Victoria opnieuw tentoongesteld

In het Victoria & Albert Museum in Londen wordt een van de meest belangrijke juwelen van Queen Victoria (1819-1901) binnenkort tentoongesteld. Het gaat om een unieke tiara met safieren.

In het Victoria & Albert Museum, of kortweg V&A Museum, gaat op 11 april opnieuw de galerie open waar de juwelen worden tentoongesteld. Er worden ook zo'n tachtig nieuwe stuks toegevoegd aan de collectie, onder meer het pronkstuk: een tiara van Queen Victoria die bezet is met blauwe safieren.

In dat gedeelte van het museum worden al sinds 2008 juwelen geëxposeerd, stuk voor stuk belangrijke creaties die werden gedragen door de machtigste vrouwen op aarde: van Queen Elizabeth I over Catharina de Grote tot zelfs Beyoncé.

Feestjaar

De onthulling van de tiara van Queen Victoria wordt meteen ook de aftrap van een bijzonder feestjaar in het museum, want het viert de 200ste verjaardag van de geboorte van zowel Victoria als Albert. Het was trouwens Albert zelf die het juweel voor zijn vrouw liet maken in 1840. Het stuk kwam uiteindelijk in privéhanden terecht en zij schonken het uiteindelijk aan het V&A.