Bushaltes blijven leeg door staking, scholieren geraken wel vlot op school: “We gaan dan maar te voet”

Hasselt / Bree / Sint-Truiden -

Voor de tweede dag op rij staken de buschauffeurs van De Lijn. Terwijl dat gisteren nog voor chaos aan de schoolpoort zorgde - leerlingen die nog gauw de fiets op moesten springen of mama en papa die hen in volle ochtenddrukte met de auto moesten brengen -, zijn er vandaag opvallend weinig afwezigen op de Limburgse scholen. “We hebben gisteren meteen alle ouders verwittigd toen we wisten dat de staking verlengd zou worden”, zegt Tom Cox, directeur van de Middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt.