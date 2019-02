Vluchtmisdrijf met Genk-supporter levert Lanakenaar 3 maanden cel met uitstel op

Lanaken -

De Lanakenaar die op 18 maart 2018 na de verloren bekerfinale KRC Genk-supporter Sam Bruggen (24) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is dinsdag veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel. Daarnaast is de 34-jarige dader voor zeven maanden zijn rijbewijs kwijt. Sam Bruggen, eveneens uit Lanaken, belandde met onder meer een schedelbreuk in het ziekenhuis. Hij revalideert vandaag nog altijd van de aanrijding. “De dader is als een lafaard gevlucht”, aldus het vonnis.