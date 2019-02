Groen eist ontslag van minister Schauvliege na complottheorie over klimaatprotest: “Dit is hallucinant”

Afgelopen zaterdag verklaarde minister van natuur en milieu Joke Schauvliege (CD&V) dat ze wist wie achter de klimaatbetogingen zat, en dat Staatsveiligheid dat ook aan haar bevestigd had. Vandaag blijkt dat een leugen. Voor Groen is de maat vol. “Wij dienen een motie van wantrouwen in. De minister liegt over staatsveiligheid en criminaliseert geëngageerde burgers. Vlaanderen moet vooruit, zeker op vlak van klimaatambitie. Minister Schauvliege heeft andermaal bewezen dat dat met haar onmogelijk is”, stelt fractieleider Björn Rzoska. Groen dient morgen de motie van wantrouwen in tijdens de plenaire vergadering.

Tijdens een speech aan het algemeen boerensyndicaat legde minister Schauvliege een link tussen de klimaatspijbelaars en de boerenbetogingen van 2003. Ze beweerde daar ook met Staatsveiligheid contact over te hebben gehad. Intussen heeft minister Schauvliege toegegeven dat haar beweringen onjuist zijn. “Dit is hallucinant. De mensen die op straat komen zijn oprecht bezorgde burgers. Minister Schauvliege maakt hen verdacht en haalt hun engagement door het slijk. Bovendien misbruikt ze de geloofwaardigheid van Staatsveiligheid om haar punt te versterken. Hoe kunnen wij deze minister in de toekomst nog geloven? Ze ondergraaft met deze leugens ook de geloofwaardigheid van de Vlaamse regering”, stelt Rzoska.

“Het is duidelijk dat deze minister voor de eigen achterban rijdt, en niet in het algemeen belang denkt. Dit is geen accident de parcours, dit is het parcours. Van ‘keuterboerkes’ tot complottheorieën, deze minister is nooit deel van de oplossing geweest. Natuur en landbouw zijn geen tegengestelden. We moeten nu vooruit, vol voor meer klimaatambitie. Het is belangrijk dat we het zo snel mogelijk over klimaatoplossingen kunnen hebben. Groen acht dat onmogelijk met deze minister. Daarom dienen wij morgen een motie van wantrouwen in tijdens de plenaire vergadering”, besluit Rzoska.

Kris Peeters (CD&V) reageert op uitspraken Joke Schauvliege: “Ze betreurt haar uitspraken, daarom heeft ze zich verontschuldigd.”