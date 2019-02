Vlaams topmodel is het nieuwe gezicht van Rihanna’s lingeriecollectie

De Kortrijkse Rose Bertram is het gezicht van een nieuwe minicollectie binnen Rihanna’s lingeriecollectie Savage x Fenty. Het 24-jarige model met Afrikaanse roots maakte het nieuws zelf bekend op haar Instagram-pagina.

Bertram, die sinds haar dertiende als model de wereld rond reist, is samen met vier andere modellen te zien in een luxueuze minicollectie binnen Savage x Fenty. De collectie, verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren, bestaat uit drie bh’s met bijpassende broekjes en twee body’s. Prijzen variëren van 28 euro voor een slip tot 96 euro voor een met kant afgewerkte body.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rihanna op zoek gaat naar modellen in de Benelux. Eerder was ook al het Nederlandse model Jill Kortleve te zien in Rihanna’s make-uplijn Fenty Beauty.