Neos Kuringen geniet met volle teugen van maandelijkse wandeling

Kuringen Centrum

Hasselt - Op maandag 4 februari trotseerden de leden van Neos Kuringen de kou en wapenden zich met de mooiste mutsen om een stevige wandeling te maken door het pittoreske Sint-Truiden. Ook de geschiedenis van Sint-Truiden kwam daarbij ruim aan bod.

Gids Jos bracht de wandelaars bij de mooiste plekjes van de stad en voorzag hen van de boeiende geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Het wandelparcours liep van de begijnhofsite naar de Grote Markt met het Stadhuis Belfort en de Sint-Trudokerk. Via de winkelstraten en het Stadspark zochten de Neos-leden aansluiting met de natuur in Domein ’t Speelhof. In de V-bar werden ze getrakteerd op koffie en taart.