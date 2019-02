Bart Swings wil nul wegvegen op WK schaatsen lange afstand

Al acht jaar schaatst Bart Swings mee in de top van het mondiale hardrijden. Maar nog nooit won Swings een prijs tijdens de wereldkampioenschappen per afstand, een evenement dat sinds 1996 op de agenda staat.

Daar moet dit jaar verandering in komen, was de gedachte waarmee de 27-jarige schaatser het na-olympisch seizoen begon. Bij een olympisch medaillewinnaar - zilver bij de massastart in Pyeongchang - past toch zeker een prijs bij een jaarlijks WK. Zijn huidige score: veertien starts in zes toernooien, beste prestatie vierde plaats op de 1500 meter in 2016.

Swings liet de afgelopen weken het EK allround in Collalbo en de wereldbekerwedstrijden in Hamar aan zich voorbij gaan om de focus te richten op het WK in Inzell. Lang trainde hij in het Zuid-Duitse schaatsdorpje. Drie keer kwam hij voor een marathon over naar Nederland. Swings werd tweede in Breda, vijfde in Tilburg, en won in Heerenveen.

Hij start donderdag in de Max Aicher Arena op de 5.000 meter en zondag op de 1.500 meter en de massastart. Om die marathon over zestien ronden gaat het vooral. Het is de discipline die hij als weinig anderen in de benen heeft.

Koreanen als grootste concurrenten

Verdwenen in het peloton van de langebaanschaatsers is Seung-Hoon Lee, de Zuid-Koreaan die hem een jaar geleden op de olympische piste in Gangneung in de laatste ronde verraste. Lee, winnaar van olympisch goud in 2010 (tien kilometer), wordt in maart 31. In een Nederlandse fabrieksteam schaatst Lee, ooit een shorttracker, tegenwoordig marathons tot tweehonderd kilometer op een bevroren meer in Oostenrijk. Maar nog steeds ziet Swings in de Koreanen zijn voornaamste tegenstanders. Dit jaar zijn het Cheonho Um en Jaewon Chung. Rondenlang laten ze zich niet zien. In de slotfase slaan ze genadeloos toe. Eerstgenoemde leidt dit seizoen het wereldbekerklassement, Swings is tweede.

Door zijn afwezigheid in Hamar zal Swings trouwens bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City volgende maand alleen op de 5.000 meter en de massastart kunnen uitkomen. Op de 1.500 meter staat hij na zondag in de wereldbekerstand zeventiende.

Alleen de beste twaalf mogen op de Olympic Oval van 2002 meedoen. Die wedstrijden en de races van de week daarvoor tijdens het WK allround in Calgary zijn een uitgelezen mogelijkheid om records te verbeteren. Want schaatsen is een sport van cijfers. En rekenen kan Swings, als master student burgerlijk ingenieur een exacte denker, doorgaans als een van besten.