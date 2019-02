Middenstand Beringen klinkt op het nieuwe jaar

Beringen - In Xpand in Paal werd maandag 4 februari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Unizo Beringen en de stedelijke middenstandsraad en de Handelsgids in samenwerking met de stad Beringen gehouden.

De teneur van de avond was dat het economisch goed gaat in Beringen, maar dat we moeten alert blijven. Patrick Coun van Unizo Beringen wees op het referendum dat ze vorig jaar overhandigden naar aanleiding van de verkiezingen en dat nu het beleidsplan van de stad zal bekeken worden. Stefan Vranckx, voorzitter van de stedelijke middenstandsraad riep op om meer samen te werken met de stad Beringen. Hij onderstreepte ook het belang van sociale media en riep de handelaars op om deze trein niet te missen. De nieuwe schepen van economie en middenstand Werner Janssen (NV-A) onderstreepte nog eens dat het economisch goed gaat en bedankte ook zijn voorganger Gilbert Lambrechts (sp-a). "Er zijn vorig jaar maar liefst 174 nieuwe btw-nummers aangevraagd in Beringen en de leegstandscijfers zijn lager dan het Limburg gemiddelde. We moeten blijven inzetten om extra bedrijven en handelaars aan te trekken", zei Janssen

Verder werden ook de vijf winnaars van de hoofdprijzen van de eindejaarsactie uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie. Line Goossens uit Leopoldsburg kreeg haar winnend lotje bij Leonidas in Beringen en mocht met de hoofdprijs naar huis: 2.500 euro aan cadeaubonnen. Petra Wolf uit Beringen won 1.000 euro via Hot-Dog Jan, Joke Caerts uit Beringen won 750 euro en Manuela Luceri won 500 euro, beiden bij Brico Beringen en Krista Theunis-Kaerts kreeg 250 euro via Hairfashion Lowet. De andere 119 winnaars werden persoonlijk verwittigd en mogen hun prijs de komende dagen gaan afhalen