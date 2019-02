James Harden zet indrukwekkende reeks verder tegen Phoenix

James Harden (in het rood) scoorde opnieuw meer dan 30 punten in een wedstrijd Foto: AFP

James Harden blijft de topprestaties aan elkaar rijgen in de NBA. De sterspeler van Houston leidde zijn team maandagavond met 44 punten voorbij staartploeg Phoenix. De Rockets haalden het met 110-118.

Voor Harden was het al de 27ste wedstrijd op rij dat hij minstens 30 punten scoorde. Hij maakt nu jacht op het record van de legendarische Wilt Chamberlain. Die zette twee keer een nog straffere reeks neer. In 1962 scoorde hij in 31 opeenvolgende duels 30 punten of meer. Een jaar eerder deed hij met 65 matchen nog veel beter.

Houston (31-22) staat vijfde in de Western Conference. Phoenix, dat zijn elfde opeenvolgende nederlaag leed, is vijftiende en laatste (11-44).

Bovenaan het klassement is Denver niet langer co-leider met kampioen Golden State. De Nuggets verloren maandagavond met 129-103 van Detroit. Andre Drummond was met 27 punten en 12 rebounds de uitblinker bij de Pistons.

Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, liet zich niet verrassen op bezoek bij Brooklyn. Onder impuls van hun Griekse vedette Giannis Antetokounmpo (30 ptn, 15 rbs, 9 ass) wonnen de Bucks met 94-113.