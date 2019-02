Mop van de week

Diepenbeek - Senioren

De laatste dagen worden er her en der heel wat dansnamiddagen georganiseerd voor senioren en met succes.

Een oude schuur in brand is dan ook moeilijk nog te blussen. En dat was ook zo voor enkele van mijn goede vrienden.

Louis bezoekt dan ook regelmatig en fijn uitgeborsteld een club voor derde leeftijd en hij is er verliefd geworden op een nog zeer flinke dame, Lisa. Een weduwe en ook op zoek naar vriendschap en tedere liefde.

Op een dag trekt Louis zijn stoute schoenen aan en na de zoveelste foxtrot in Het Buurthuis vraagt hij haar ten huwelijk.

Lisa aanvaardt de uitnodiging met enthousiasme.

Laat op de avond en smoorverliefd verlaten ze elkaar en gaan naar huis.

De volgende dag telefoneert Louis haar en zegt dat hij het vervelend vindt dat hij haar de dag ervoor ten huwelijk heeft gevraagd maar niet meer weet of ze nu ja of neen geantwoord heeft.

Oh, zegt Lisa ,"Ik ben blij dat je mij belt want ik herinner me dat ik ja gezegd heb maar ik weet niet meer tegen wie.