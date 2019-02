Carnavalskriebels bereiken Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Stilaan duikt de carnavalssfeer ook in Houthalen-Helchteren op. De komende weken bereikt het feestgedruis verschillende hoogtepunten. De machtsoverdracht, waarbij het gemeentebestuur de macht tijdelijk overdraagt aan de carnavalisten, is een van deze toffe gebeurtenissen.

De machtsoverdracht vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 maart om 20.11 uur in het NAC. Op een ludieke manier wordt tijdelijk afscheid genomen van het geïnstalleerde gemeentebestuur, waarbij de carnavalsprinsen de macht overnemen. Iedereen is welkom om deze leuke gebeurtenis mee te maken. Na afloop van de overdracht, volgt meteen een gezellige volksreceptie in de bistro van het NAC.

Twee dagen later, op zondag 3 maart, wordt ook in Helchteren de macht overgenomen. In een ochtendzitting die start om 11.11 uur aan het oud-gemeentehuis op het Sint-Trudoplein neemt ook hier de carnavalsprins de macht tijdelijk over. In Helchteren gebeurt dit trouwens met bijzondere aandacht voor de kinderen die op lekkers kunnen rekenen.

(foto's Monique Verstraeten)