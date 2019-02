Hasselt-Centrum

Hasselt - In Huis 9 op campus Virga Jesse werd op 4 februari het eerste uniform stagecontract voor stagiairs verpleegkunde voorgesteld. Het was Lien Schouteden, die een opleiding verpleegkunde aan de UCLL Campus LiZa (Limburgse Zorgacademie) in Genk volgt, die dit stagecontract symbolisch als eerste ondertekende. Dit stagecontract is niet enkel een primeur voor Limburg maar zelfs voor Vlaanderen.

Al langer waren studenten en kennisinstellingen vragende partij voor een vereenvoudigd en uniform stagecontract omdat dit een win-win voor hen en de ziekenhuizen en overige zorginstellingen oplevert. Dankzij een sterke platformwerking binnen de zorgsector en de voortrekkersrol die POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg hierbij vervulde, zullen vanaf nu jaarlijks zowat vijfduizend stagecontracten in Limburg uniform zijn.

“Met de introductie van het uniform stagecontract is Limburg pionier in Vlaanderen”, zegt Ludo Meyers, voorzitter namens het Limburgs Platform Ziekenhuizen, thuiszorg en Onderwijsinstellingen verpleegkunde (LPZO). “Het stagecontract omvat naast de nodige contractuele bepalingen ook aandachtspunten over het beroepsgeheim, de privacy en de GDPR-regelgeving. Ook werd er een uniform evaluatie-instrument ontwikkeld dat helpt om de kwaliteit van stages te verbeteren.”

Gedeputeerde voor economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput vult aan: “Door als eerste een uniform stagebeleid binnen de zorgsector te ontwikkelen, neemt onze provincie alweer een voortrekkersrol op. Op die manier ondersteunen we de Limburgse zorgsector, tevens een belangrijke werkgever, in de uitdagingen waar ze voor staat.”