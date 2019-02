Musical 'HELP' een succes in de Daltonschool

Meeuwen-Gruitrode

Opglabbeek - Leerlingen en kleuters van de Daltonschool in Oudsbergen beleefden vreemde situaties op de 'spoed'.

Het voorbije weekend kon je in de Daltonschool terecht in het UZ Dalton. Dit schooljaar werkte het ganse Daltonteam samen met de leerlingen de leuke musical 'HELP' uit. De kleuters en leerlingen leerden decors maken, acteren, zingen en dansen, maar konden vooral genieten van hun eigen straffe talenten.

De kindermusical zat vol humor en gekke toestanden die zich afspelen op de spoedafdeling.

Er werd zelfs een zevenling geboren ...de toekomst van de Daltonschool is dus verzekerd!

De burgemeester Lode Ceyssens kwam de kinderen voor het optreden ook een hart onder de riem steken. Ook dit was voor hen een leuke ervaring. Proficiat aan onze kleuters en leerlingen...het was schitterend!