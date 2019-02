Verkopers roven Houthalens huis leeg na openbare verkoop: “Zelfs de toiletpot was weg”

Houthalen-Helchteren -

Het parket heeft in de Hasseltse rechtbank vier maanden cel gevorderd tegen elk van de vier leden van een Houthalense familie die hun verkocht huis leegroofden na een openbare verkoop. Ze namen onder meer de radiatoren, laminaatvloeren, binnendeuren en de WC-pot uit de woning langs de Koolmijnlaan in Houthalen mee. De slachtoffers hadden het huis voor 160.000 euro gekocht en op een verouderd dak na, was het in goede staat. Groot was hun verontwaardiging toen ze de puinhoop na overhandiging van de sleutels betraden.