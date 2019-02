CD&V-jongerenvoorzitter: “Partij dreigt een hele generatie te verliezen”

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi is beenhard voor Vlaams minister van Leefmilieu en partijgenoot Joke Schauvliege. “CD&V dreigt door haar uitspraken een hele generatie te verliezen. De minister moet zelf kijken of ze kan blijven functioneren.”

De jongerenvoorzitter toonde zich maandagavond op Twitter nog mild voor Schauvliege. “Ik ken nog politici die ongelukkige uitspraken hebben gedaan. Ik ken er weinig die zich daarvoor verontschuldigen”, klonk het toen.

Maar vanmorgen overheerst toch een andere geluid. Zeker nadat Schauvliege vanmorgen op de radio ruiterlijk toegaf dat Staatsveiligheid haar nooit iets gemeld heeft over een complot achter de klimaatacties. “Ik heb niet gelogen, maar mij vergaloppeerd in mijn speech.”

“Gigantisch probleem”

Mahdi: “Dit is heel pijnlijk voor mij als jongerenvoorzitter. Ik ken heel wat jonge gasten die in die marsen meelopen. Ik heb binnen de partij meermaals gezegd dat we daar niet paternalistisch mogen naar kijken. Inhoudelijk staan we als partij geloofwaardig in dat debat. We hebben daar een ambitieus programma rond, maar communicatief zitten we met een gigantisch probleem.”

“CD&V dreigt door haar uitspraken een hele generatie te verliezen. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat recht te trekken. De jongeren verwachten een heel sterk signaal”, vervolgt Mahdi.

Of dat signaal het ontslag van de minister moet zijn, daarover spreekt Mahdi zich niet uit. “Dat zullen de komende uren moeten uitwijzen. De minister moet zelf kijken of ze kan blijven functioneren.”