Anuna De Wever reageert op uitspraken Schauvliege: “Heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen”

Klimaatactiviste Anuna De Wever doet de uitspraken van Vlaams minister Joke Schauvliege af als “leugens”, maar wil toch met de CD&V-minister blijven samenwerken om een ambitieuzer klimaatbeleid te realiseren. Dat heeft De Wever dinsdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

LEES OOK. Schauvliege excuseert zich: “Ik heb me laten meesleuren door frustraties”

“Manifest onwaar”, zo bestempelt Anuna De Wever de uitspraken van Vlaams minister Schauvliege over de klimaatbetogingen. Volgens Schauvliege zijn de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag opgezet spel en is er sprake van wraakacties van natuurorganisaties.

Volgens Anuna De Wever raken die uitspraken van Schauvliege kant noch wal en zijn ze een “belediging voor de jongeren”. “Het is heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen”, zegt Anuna De Wever in een reactie. De Wever is ervan overtuigd dat haar organisatie niet geïnfiltreerd is of geïnspireerd is vanuit wraakgevoelens. “Dat is gewoon echt niet zo. Kunnen we stoppen met aan de movement te twijfelen”, aldus De Wever.

Toch wil De Wever nog niet alle bruggen met Schauvliege opblazen. “Ik hoop nog steeds dat ze met ons wil samenwerken aan een ambitieuzer klimaatbeleid”, klonk het.