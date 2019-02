Bekend mode-icoon Iris Apfel wordt op 97-jarige leeftijd model

IMG Models, een van de grootste modellenbureaus ter wereld, heeft een bijzondere aankondiging gedaan op Instagram: het heeft de 97-jarige Iris Apfel een contract als model gegeven. De hoogbejaarde vrouw is al jaren een van de meest excentrieke figuren in de modewereld.

Met haar witte haren, grote bril, rode lippenstift en extravagante outfits is Iris Apfel een van de meest opvallende stijliconen die de modewereld rijk is. Om nog maar te zwijgen over haar leeftijd, 97 is ze ondertussen. Ze is zo bekend dat er met 'Iris Apfel: Accidental Icon' een boek over haar werd geschreven en op Netflix kun je de documentaire 'Iris' zien over de New-Yorkse. Ze was trouwens de eerste levende persoon die geen ontwerper is die in 2005 in het Metropolitan Museum of Art een expo kreeg, gewijd aan haar enorme collectie kleding.

Aan al die adelbrieven wordt nu nog een hoofdstuk toegevoegd: ze wordt model en heeft daarvoor een contract getekend bij IMG Models. "We zullen hopelijk met elkaar gaan samenwerken, of misschien word ik wel een soort van woordvoerder. De keuze is aan hen, zij weten beter wat ze doen", zegt Apfel in een reactie aan Women's Wear Daily, het modevakblad waar ze als jonge vrouw zelf bij aan de slag was.