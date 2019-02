Kermtenaar drift met rolstoel door de sneeuw en gaat viraal: “Als je schrik hebt, moet je het niet doen”

Hasselt - Op sociale media gaat een filmpje viraal waarin Kermtenaar Maarten Claes (25) als een volleerde rallyrijder met zijn rolstoel door de sneeuw drift. Het filmpje, dat is opgepikt door de Nederlandse entertainmentwebsite Dumpert.nl, werd ondertussen al bijna één miljoen keer bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Maarten Claes uit Kermt het internet veroverd. In 2014 al liet hij zich opmerken toen hij met zijn rolstoel pirouettes maakte op het dancefestival Tomorrowland. “Dat filmpje heeft een paar miljoen views gehad”, zegt Maarten. Het nieuwe filmpje, waarin te zien is hoe Maarten met zijn rolstoel door de sneeuw drift, werd vorige winter opgenomen bij de sporthal van Kermt en is ondertussen al bijna één miljoen keer bekeken.

Rolstoel met sportmotor

“Ik heb een elektrische rolstoel met sportmotoren en ik vind het plezant om er af en toe eens sportief mee te rijden. Zeker als er sneeuw ligt, lukt dat goed”, zegt Maarten, die zijn rolstoel naar eigen zeggen goed onder controle heeft. “Accidenten heb ik er nog niet mee gehad.” Opmerkelijk is ook dat de rolstoel van Maarten is uitgerust met LED-verlichting. “Dat is gemakkelijk als ik op een festival of fuif ben, want dan kunnen mijn vrienden mij gemakkelijk vinden.” Maarten lijdt aan dwerggroei. Zijn rolstoel gebruikt hij om zich buitenshuis te verplaatsen. “Als ik thuis ben, gebruik ik mijn rolstoel niet, maar wandel ik door het huis.”

