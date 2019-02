Goud voor Angelo Caldara en Jennifer Geuns op Baltic Open in Litouwen

Dilsen-Stokkem - Op 1 februari vonden de Baltische kampioenschappen Muay Thai (thaiboksen) plaats in Vilnius (Litouwen). Het evenement duurde 3 dagen en Angelo Caldara uit Genk en Jennifer Geuns afkomstig van Meeuwen, waren afgereisd met het nationale Belgische team voor deelname aan dit sterk bezet tornooi.

Caldara zat in de 12/13-jarige poule -48 kg, Geuns in de 12/13-jarige -50kg. Beiden behaalden hier goud. Angelo Caldara domineerde technisch in de finale en vocht een erg tactische partij met winst op punten. Jennifer Geuns had weinig medelijden met haar opponente die in het kamp zat waar de klappen vallen. Jennifer bleek te sterk en de scheids stopte wijselijk de partij al na 1 minuut in ronde 1.

Coach Mard Debois was een tevreden man. Beiden trainen in het MAC (Martial Arts Center) in Dilsen-Stokkem. Coach Debois: “Echt verwonderd was ik niet, want beiden trainden erg hard in hun voorbereiding. Ik had er alle vertrouwen in dat ze het goed gingen doen. Angelo en Jennifer zijn kids waar we graag mee werken. Beiden hebben veel over voor de sport en doen en laten er veel voor. Het is een plezier om les aan hen te geven. Die gouden medailles hebben ze dubbel en dik verdiend. Ik ben erg trots op hen. Nu werken we verder om de selectie te halen van de Europese kampioenschappen in Antalya, waar het niveau een stuk hoger zal liggen."

Het Belgische team behaalde in totaal maar liefst zes gouden medailles.