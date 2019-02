Groep van Lima roept Venezolaans leger op zich achter Guaido te scharen

Een meerderheid van de landen van de Groep van Lima heeft het Venezolaanse leger maandag opgeroepen om zich achter de zelfverklaarde interim-president van Venezuela, Juan Guaido, te scharen. Ze vraagt om een regimewissel “zonder het gebruik van geweld”.

Elf van de veertien landen die deel uitmaken van de groep – tien Latijns-Amerikaanse landen en Canada – hebben in een gezamenlijke verklaring aan het einde van een crisisbijeenkomst in Ottawa, de Venezolaanse strijdkrachten gevraagd “hun loyaliteit te tonen aan de interim-president”.

Ze vragen ook om een “snelle” democratische transitie, maar wel een zonder geweld of een buitenlandse gewapende tussenkomst. De ondertekenaars zeggen zich zorgen te maken over de humanitaire situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Ze vragen het Venezolaanse leger “zich niet te verzetten tegen de aankomst en doorvoer van humanitaire hulp aan Venezolanen”.

De Canadese premier Justin Trudeau kondigde bij de start van de bijeenkomst maandag voor 53 miljoen dollar of 35 miljoen euro hulp aan voor de Venezolanen, ook voor zij die het land ontvluchtten. “Het grootste deel van het geld zal naar betrouwbare partners gaan, en naar buurlanden om hen te helpen Venezuela te ondersteunen”, zei hij.

Guaido (links) en Maduro (rechts). Foto: AFP

Mexico, een lid van de groep dat Guaido niet erkent als interim-president, was niet aanwezig op de bijeenkomst. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden Helga Schmid namen via videoconferentie deel aan de debatten.

De groep van Lima verenigt Amerikaanse landen die sinds augustus 2017 samen een oplossing proberen te zoeken voor de crisis in Venezuela en er om meer democratie ijveren. Leden zijn Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru en Saint Lucia. Guyana, Mexico en Saint Lucia onderschreven de nieuwe verklaring niet.

Italië weigert Guaido te erkennen

Ondertussen weigerde Italië maandag andere landen van de Europese Unie te volgen in het erkennen van Juan Guaido als de interim-president van Venezuela. De regering in Rome steunt wel de organisatie van nieuwe presidentsverkiezingen.

“Italië ondersteunt de wens van het Venezolaanse volk om snel vrije en transparante presidentsverkiezingen te houden, in een vreedzaam en democratisch proces waarbij de fundamenten van zelfbeschikking worden gerespecteerd”, zei de regering in een verklaring.

Ze verwees niet expliciet naar de beslissing van EU-landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk om Guaido in de plaats van Nicolas Maduro te erkennen als president. Rome gaf wel aan deel te willen uitmaken van de internationale contactgroep die opgericht wordt door de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen en deze week van start gaat. Het doel van de groep is nieuwe presidentsverkiezingen in Venezuela te bewerkstelligen.

Eerder maandag blokkeerde Rome nog een EU-verklaring over de erkenning van Guaido als interim-president, omdat daarover onenigheid bestaat binnen de Italiaanse coalitieregering. De Vijfsterrenbeweging vreest dat een gedwongen vertrek van Maduro kan leiden tot een chaotische situatie zoals in Libië, Afghanistan of Irak. De extreemrechtse Liga wil echter graag dat Maduro vertrekt.