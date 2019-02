Oscars voor het eerst met meerdere presentatoren

Het afvoeren van de omstreden komiek Kevin Hart als Oscars-presentator zorgt voor een primeur. Op de uitreiking van dit jaar zal de presentatie voor het eerst niet in handen zijn van één persoon. Onder meer Daniel Craig, Jennifer Lopez en Charlize Theron zullen die taak op 24 februari elk deels op zich nemen meldt de filmacademie.

Normaal gezien zou komiek Kevin Hart de ceremonie presenteren, maar hij moest in december afhaken nadat er ophef was ontstaan over homofobe tweets en opmerkingen van een aantal jaar geleden.

Voorts zullen ook de acteurs Brie Larson, Amy Poehler, Tessa Thompson en Constance Wu presenteren.

De films ‘The Favourite’ en ‘Roma’ maken de grootste kans op een beeldje.