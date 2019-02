Ex-Miss Limburg rijgt zeges aan elkaar in 2019

Leen Geysen blijft bij de LRV hoge ogen gooien met haar IJzeren Lindenhof-paarden. De 28-jarige Diepenbeekse won zondag in Bilzen zowel klasse Licht (met het paard Let’s Go vh IJzeren Lindenhof) als Midden (met Hastalavista IJzeren Lindenhof) en zit zo in 2019 al aan tien overwinningen.