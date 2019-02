Abu DhabiVandaag gaat paus Franciscus voor in een eucharistieviering voor 135.000 Rooms-katholieken in Abu Dhabi. De mis is het hoogtepunt in zijn historische bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, want het wordt de eerste pausmis op het Arabische schiereiland. Gisteren deed de paus al een oproep tot vrede, in het bijzonder ook in Jemen.