WashingtonMet een week vertraging spreekt Donald Trump vandaag (vannacht onze tijd) zijn State of the Union uit. Hij zal het zonder enige twijfel hebben over de muur hebben. Dat hij van het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden daar geen geld voor krijgt, leidde na de shutdown van de federale overheid tot het uitstel van zijn beleidsverklaring.